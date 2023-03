Wie nog een blauw vinkje wil op Twitter, zal vanaf 1 april moeten betalen

Het zat eraan te komen, maar vanaf 1 april is het eindelijk zover. Iedereen die een blauw verificatievinkje had vóór Elon Musk Twitter opkocht, zal dat volgende week verliezen. Wil je het toch behouden, dan zal je een abonnement moeten nemen op Twitter Blue.

In het verleden werden accounts manueel geverifieerd door werknemers van Twitter. Wie voldeed aan enkele voorwaarden, kreeg dan een blauw vinkje. Dat moest aantonen dat een account in kwestie wel degelijk werd beheerd door bijvoorbeeld een muzikant, politicus, bedrijf of journalist. Musk noemde dat systeem in het verleden al “bullshit”.

Blauwe vinkjes worden dus vanaf april voorbehouden voor abonnees van Twitter Blue. Sinds begin maart kan je daarvoor betalen als je in België woont. Dat kost je ongeveer 10 euro per maand. Naast het vinkje krijgen je tweets dan ook voorrang op die van niet-betalende gebruikers, kan je langere berichten en video’s publiceren en zou je “binnenkort” ook minder advertenties moeten zien.

Ook bedrijven, non-profitorganisaties en overheidsinstanties zullen hun blauwe vinkje verliezen. Die moeten zich inschrijven voor Twitter Verified Organizations. Zo’n profiel zal een gouden vinkje krijgen als het om een bedrijf of non-profit gaat of een grijs vinkje als het gaat om een overheidsinstantie of een internationale organisatie zoals de VN.

Er kan daarnaast gekozen worden om extra accounts te koppelen. Die krijgen naast één van de drie mogelijke vinkjes ook een klein logo van het relevante bedrijf op hun profiel. Dit systeem is nog niet in België beschikbaar, maar in Frankrijk kost het maandelijks 950 euro voor het hoofdprofiel en 50 euro per extra gekoppeld account.

