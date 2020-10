Wie is Pedro Facon, de man die wordt voorgedragen als coronacommissaris? Redactie TTR

06 oktober 2020

13u31

Bron: De Morgen 12 Pedro Facon, de 39-jarige directeur-generaal van de FOD Volksgezondheid, wordt voorgedragen als de eerste ‘coronacommissaris’ van ons land, zo werd bevestigd aan de redactie van HLN. Facon moet de strijd tegen het virus beter helpen coördineren en krijgt daarvoor een vast team rond zich.

Om 14 uur wordt Facon op het Overlegcomité tussen de deelstaten en de federale regering voorgedragen als federaal coronacommissaris. Het gaat om een nieuwe functie, die door de regering-De Croo in het leven wordt geroepen om het coronabeleid te stroomlijnen. De federale coronacommissaris zal vooral logica en richting moeten terugbrengen in het kluwen aan taskforces, overlegorganen en adviescomités in de strijd tegen het coronavirus.

Facon staat al maandenlang in de frontlinie tegen het coronavirus. Hij speelde onder meer een belangrijke rol bij de transformatie van de ziekenhuizen in de eerste golf van de pandemie. In sneltempo werden toen honderden extra bedden voorzien op de intensieve zorgen, en werden coronapatiënten in gescheiden ziekenhuisafdelingen ondergebracht. Sinds kort maakt Facon ook deel uit van de Celeval, de federale evaluatiecel die de Nationale Veiligheidsraad adviseert.

Collega’s roemen Facon om zijn werkkracht, zijn ijver en zijn kennis. Microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen) noemt de keuze voor de nieuwe coronacommissaris “geweldig, briljant. Het maakt me zeer gelukkig.” Goossens ziet in Facon onder meer een figuur die het noorden en het zuiden van het land kan verenigen. “Ik heb het gevoel dat Vlaanderen en Wallonië een beetje uit elkaar drijven in het coronadebat. In Franstalig België maakt men zich veel minder zorgen dan in Vlaanderen. Er waait daar een andere wind.”

Ook viroloog Marc Van Ranst is enthousiast over de nieuwe coronacommissaris. “Pedro is een specialist in het optimaal laten samenwerken van de verschillende ‘gefedereerde entiteiten’ in ons land. Hij kent zijn weg in de overheid, kabinetten en administraties. Tijdens deze crisis organiseerde hij zeer goed de ziekenhuissector. Alle mogelijke succes, Pedro”, aldus Van Ranst op Twitter.

Wie is Pedro Facon?

- 39 jaar

- Geboren in Kortrijk, woont in Beersel

- Samenwonend

- Master politieke wetenschappen (KU Leuven)

- Onderzoeker Instituut voor de Overheid (KU Leuven)

- Adviseur strategie en organisatie Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering (RIZIV) 2005-2013

- Kabinetschef gezondheidszorg minister Maggie De Block (Open Vld) 2013-2017

- Directeur-generaal gezondheidszorg bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

Lees ook:

Zo kan je na een positieve coronatest weten of je een ‘superverspreider’ bent (+)

Waarom mensen met migratieachtergrond zo moeilijk bereikt worden: “Er zijn gasten die mij de gekste dingen komen vertellen” (+)