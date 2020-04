Wie is nog open en hoe? wijwerken.be bundelt kmo's met aangepaste dienstverlening AH

17 april 2020

10u44 2 De aankondiging van de coronamaatregelen een maand geleden heeft veel ondernemingen verplicht tot nader order de deuren te sluiten, of de dienstverlening aan te passen. Om de vele, losse initiatieven van kmo's overzichtelijk te bundelen, heeft FCR Media, het bedrijf achter goudengids.be, een nieuw onlineplatform uitgewerkt: https://www.wijwerken.be/ . Op dit platform staan 300.000 ondernemingen - van loodgieter tot krantenwinkel - opgelijst.

“Dankzij wijwerken.be kunnen consumenten snel een plaatselijke handelaar vinden die nog aan de slag is of een aangepaste dienstverlening hanteert in deze coronatijden”, klinkt het. “Ook kunnen zowel eigenaars of hun klanten zelf aangeven welke ondernemingen open of gesloten zijn, en welke aangepaste dienstverlening ze verlenen.”

Communicatie vergemakkelijken

Waar goudengids.be een complete databank is van ondernemingen in België, is wijwerken.be een export van diezelfde database waarin de ondernemingen en hun aangepaste dienstverlening aan deze coronatijden verzameld worden. In totaal gaat het om meer dan 300.000 bedrijven. “Als ondernemer actief blijven in deze periode is erg belangrijk”, zegt Maja Van der Borst van FCR Media. “Als je het goed aanpakt, kan je commercieel actief blijven en schiet je sneller uit de startblokken na de crisis. Met deze website willen we de communicatie als ondernemer vergemakkelijken.”