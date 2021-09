“Wie heeft mijn zoon neergeslagen?”: mama van Dali (20) vraagt om duidelijkheid nadat student zwaargewond werd gevonden in Gent

“Eén uur heeft het gescheeld of Dali was er niet meer.” Aan het woord klinkt een emotionele Barbara De Decker. Volgens de Gentse spoeddienst was het menens: de verwondingen waarmee een voorbijganger haar zoon Dali van Buynder (20) zaterdagnamiddag in Gent-centrum aantrof, waren dodelijk. De student werd binnengebracht met een hersenschudding, grote hoofdwonde, gebroken oogkas en inwendige bloedingen. “We weten nog steeds niet wat zich die vrijdagnacht in de Overpoortstraat heeft afgespeeld.”

Ronddolend in de Gentse studentenbuurt. Volledig weg van de wereld. Omstreeks 17.30 uur zaterdagnamiddag werd Dali van Buynder (20) op straat aangetroffen door een voorbijganger. Geen katerige student deze keer die na het uitgaan de weg naar huis niet terugvond. Nee, de jongeman had zware verwondingen aan het hoofd en moest in allerijl naar het ziekenhuis worden gebracht. “Op de spoed zeiden ze dat het geen uur later mocht zijn”, zegt Barbara De Decker, mama van Dali. “Nog steeds is er een bloeding actief in zijn hersenen. Hij is er zwaar aan toe. Zijn gezicht staat gezwollen. Dali kan amper praten en bewegen.”

Quote Samen met een vriendin ging hij om zijn fiets, maar die bleek weg. Dan besloot hij te voet te gaan. Maar daarna volgde er een zwart gat. Moeder Barbara De Decker

Klap gekregen

Dali van Buynder vertrok in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4.30 uur vanuit een café in de Overpoortstraat, maar kwam nooit thuis. Pas 13 uur later werd hij teruggevonden, volledig in de andere richting van waar hij op kot zit aan het Sint-Pietersstation. Nochtans was de student uit Sint-Niklaas volgens zijn vrienden niet zo dronken. “Nog steeds weten we niet wat er gebeurd is”, zegt mama Barbara emotioneel. “Samen met een vriendin ging hij om zijn fiets, maar die bleek weg. Dan besloot hij te voet te gaan. Maar daarna volgde er een zwart gat.” Volgens zijn mama kreeg Dali een klap. “Dat kan van een val zijn, maar we vermoeden eerder dat hij zwaar is aangevallen. Iemand moet hem hebben neergeslagen. Anders zou hij toch eerder opgedoken zijn? Ik wil nu weten wie dat deed. Dit is een oproep aan iedereen die zaterdag in de Gentse studentenbuurt passeerde: heeft iemand iets verdachts gezien?”

Maar waarom de gewonde Dali niet eerder werd gezien op klaarlichte dag in Gent-centrum, is niet duidelijk. De student was nochtans hevig verwond en in Gent was het zaterdagmiddag vrij druk. Onderzoek van parket en politie moet nu uitwijzen wat zich toen in de studentenbuurt heeft afgespeeld. Zij vragen zowel publieke als private camerabeelden op van het vreemde traject van Dali. “Maar momenteel is er nog geen nieuwe informatie opgedoken”, laat het parket alvast weten.

Capaciteit politie omhoog

Niet toevallig gebeurde de verdwijning van Dali op dezelfde nacht van de talrijke incidenten in de Gentse Overpoortstraat. Een feestje in de club Lime liep op straat volledig uit de hand. Een groep van 100 mensen uit Noord-Frankrijk en Brussel geraakte niet binnen, keerde zich tegen de politie en begon met flessen te gooien. Versterking werd opgeroepen, maar daarbij crashte een politiewagen. De twee inzittenden raakten zwaargewond. En net op dat moment verdween Dali van Buynder.

Zit de Gentse Overpoortstraat, exact een jaar na het terrassendebacle door corona, met een nieuw probleem? Dankzij een ‘achterpoortje’ in de wet is de feeststraat een van de weinige plekken in ons land waar je al volop kan dansen en drinken. Maar dat levert ook een boel amokmakerij op, met zware verwondingen tot gevolg. Volgens Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) is de capaciteit van de politie in de straat vanaf gisteren dan ook verhoogd. “Maar dat is altijd zo bij de start van het studentenjaar”, klinkt het. “Wat we nu wel gaan doen, is ook op vrijdag extra politie voorzien in de straat. Dat deden we vroeger niet, omdat de studenten dan in principe naar huis zijn. Dat er dan plots een ander publiek opduikt in de Overpoort, is nieuw. Daar spelen we nu dus meteen op in. Het is trouwens niet zo dat er ‘elk jaar in september’ problemen zijn in de Overpoortstraat.”

‘Plaatsverbod’

Bij de rellen van vrijdag zijn acht aanhoudingen gebeurd. “Ik heb ondertussen het bestuurlijk verslag opgevraagd bij de politie”, zegt De Clercq daarover. “Op basis daarvan kan ik mensen die zich misdragen en geïdentificeerd zijn, een ‘plaatsverbod’ opleggen. Dat zijn we nu aan het beoordelen. Ook in de toekomst blijft dat mogelijk, want de politie zal wel degelijk in de straat aanwezig blijven en gerichte identiteitscontroles uitvoeren. Komen bepaalde namen telkens opnieuw naar boven als ‘amokmaker’, dan zal die mensen de toegang tot de straat ontzegd worden.”

Een systematische toegangscontrole van de Overpoortstraat, zoals in de Blaarmeersen, komt er weliswaar niet. “De Overpoort is een openbare weg, geen privaat evenementterrein”, zegt de Gentse burgemeester. “Los daarvan willen we erover waken dat de Overpoort als belangrijkste uitgangsbuurt een ongedwongen plek blijft waar studenten kunnen feesten. Dat bereik je niet met toegangscontroles of met het afsluiten van de openbare weg. Wel met aanwezigheid van politie en het verwijderen van ruziemakers.”

