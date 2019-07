Wie breekt wereldrecord WC-pot werpen Marc Ceulemans

11 juli 2019

11u44 0

Liefhebbers van het wc-pot werpen kunnen zondag tussen 14 en 17 uur hun kans wagen om het huidig record van 8,46 meter op naam van Jens van Heukeloms te verbreken. De wedstrijd vindt plaats op de site van de zomerbar Barbaar in het Altenapark. Het evenement wordt georganiseerd door BarBaar samen met het wijkcomité Altena. Het gaat om het vierde wereldkampioenschap. Er mag enkel boven of onderhands gegooid worden met of zonder aanloop. Per worp betaal je 1 euro. Inschrijven is niet nodig.