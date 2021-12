WHO ziet nog steeds hoog risico in omikronvariant

De WHO zegt dat in het wekelijkse rapport. De variant verspreidt zich volgens de huidige waarnemingen duidelijk sneller dan de deltavariant. In de VS en Groot-Brittannië is de variant de dominante. De snelle groei is volgens de WHO te wijten aan een combinatie van de geringe bescherming door de immuunafweer en hogere besmettelijkheid van de variant. In Zuid-Afrika is intussen een daling van de besmettingen merkbaar.