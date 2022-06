WHO wil nieuwe “niet-stigmatiserende” naam voor apenpokkenvirus

Deelstep­ver­de­ler Bolt voert verplichte alcohol­test in

Wie in Brussel een elektrische deelstep van Bolt wil gebruiken, moet voortaan een alcoholtest afleggen. De test zit verwerkt in de applicatie van Bolt en is verplicht voor iedereen die van de steps gebruik wil maken tussen 19 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s ochtends. Bolt maakte de innovatie bekend in haar nieuw magazijn in Schaarbeek.

13:55