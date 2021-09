WHO rapporteert voor het eerst in bijna twee maanden vertraging van pandemie

Celebrities Voor het eerst danspaar van hetzelfde geslacht in Amerikaan­se versie van ‘Dancing With The Stars’

12:00 Voor het eerst in ‘Dancing with the Stars’ zal er een paar van hetzelfde geslacht meedansen. Tot nu toe bestonden de danskoppels steeds uit een man en een vrouw, maar in de Amerikaanse versie van het programma zal het kindsterretje JoJo Siwa deelnemen met een vrouw aan haar zijde.