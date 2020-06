WHO raadt nu toch dragen van (stoffen) mondmaskers aan HAA

05 juni 2020

20u49

Bron: AFP, Belga 3 De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vrijdag een aanpassing van haar richtlijn over het dragen van een mondmasker aangekondigd. Ze raadt nu toch iedereen aan om een stoffen masker te dragen als er besmettingsgevaar is en voldoende afstand houden niet mogelijk is.

"WHO adviseert regeringen om het algemene publiek aan te moedigen om maskers te dragen waar er een wijdverspreide overdracht is en fysiek afstand houden moeilijk is, zoals op het openbaar vervoer, in winkels of in andere beperkte of drukke omgevingen", zei WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een persbriefing. Het advies werd ook op Twitter gepubliceerd.

"In light of evolving evidence, WHO advises that governments should encourage the general public to wear masks where there is widespread transmission & physical distancing is difficult, such as on public transport, in shops or in other confined or crowded environments"-@DrTedros World Health Organization (WHO)(@ WHO) link

Stoffen vs. medisch masker

WHO-epidemioloog Maria Van Kerkhove preciseerde dat stoffen maskers aanbevolen worden. Die moeten uit ten minste drie lagen bestaan. Een binnenste laag van een absorberend materiaal als katoen, een middelste laag die als filter functioneert zoals polypropeen, en een buitenste laag die niet-absorberend is zoals polyester.



Mensen vanaf 60 jaar of mensen met onderliggende gezondheidsaandoeningen worden aangeraden een medisch masker te dragen. De nieuwe richtlijn werd geformuleerd op basis van recente studies, al benadrukte de WHO ook dat een masker alleen de overdracht van het virus niet zal vermijden.

Tot hier toe heeft de WHO altijd volgehouden dat het dragen van mondmaskers in het openbaar weinig zin heeft. Enkel medisch personeel dat in aanraking kwam met Covid-19-patiënten werd aangeraden om een medisch masker te dragen.

Die aanbeveling blijft bestaan, maar wordt uitgebreid naar alle zorgpersoneel dat werkt op klinische afdelingen van een gezondheidsinstelling waar het virus aanwezig is. "Dat betekent bijvoorbeeld dat een arts die een ronde doet op een afdeling cardiologie of palliatieve zorgen waar er geen bevestigde Covid-19-patiënten zijn, toch een medisch masker moet dragen", legde Tedros Adhanom Ghebreyesus uit.