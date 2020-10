WHO over groepsimmuniteit: “Virus onbelemmerd zijn gang laten gaan, is onethisch” HR

12 oktober 2020

21u41

Bron: Belga 0 Het is simpelweg onethisch om het gevaarlijke en nog niet volledig begrepen coronavirus de vrije loop te laten, zegt het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Volgens hem is het op deze manier nastreven van zogeheten groepsimmuniteit in de geschiedenis van de volksgezondheid nog nooit een strategie tegen een virusuitbraak of pandemie is geweest. Het virus onbelemmerd zijn gang laten gaan is dan ook “geen optie”.

De WHO zei in april al dat er geen bewijs is dat mensen die zijn hersteld van een infectie met het coronavirus en antistoffen hebben, ook beschermd zijn tegen een tweede infectie. De organisatie waarschuwde toen voor de uitgifte van zogenoemde immuniteitspaspoorten. Onder meer Chili overwoog dat.

De Nederlandse premier Mark Rutte omschreef groepsimmuniteit eerder als een “beschermende muur” tegen het virus, en ook Zweden pakt uit met een eigenzinnige aanpak waarmee men groepsimmuniteit hoopt te bereiken. Tedros zegt dat dat wordt bereikt door mensen te beschermen tegen het virus en niet door ze eraan bloot te stellen.

Voor groepsimmuniteit tegen Covid-19 moet volgens wetenschappers minstens 60 procent van de bevolking besmet zijn geweest. In de meeste landen is dat nog onder de 10 procent, aldus Tedros. Hij herhaalde de aanpak die de WHO sinds het voorjaar bepleit: het opsporen, testen, isoleren en behandelen van coronagevallen.

