WhatsApp werkt weer, na wereldwijde panne van meer dan een uur

Pannes bij berichtendienst WhatsApp komen zelden voor, maar hebben grote gevolgen. Bij de grote panne in oktober vorig jaar, die zo’n zes uur duurde , kwamen bijvoorbeeld Braziliaanse huishoudhulpen in de problemen. Ze konden namelijk hun klanten niet bereiken op de app die enorm populair is in het Zuid-Amerikaanse land, schreef ‘The Verge’ . “Dat is een inkomen dat ik niet terugkrijg”, vertelde Luiza Ferreira.

Het leidde toen ook tot problemen voor Nurma Dian Rahmawati (30) uit Indonesië. Zij kon tijdens de grote panne vorig jaar niet meer bellen via WhatsApp met haar moeder. Rahmawati was op dat moment ziek, dus haar moeder was erg bezorgd: “Mijn mama panikeerde, want ze kon me niet meer opvolgen”, vertelde ze aan de site ‘Rest of the World’.