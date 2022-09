WhatsApp test videogesprekken met maximum 32 personen uit

Veel details over de test geeft Zuckerberg niet. In april kondigde WhatsApp wel aan dat er 32 personen zullen kunnen deelnemen aan een groepsgesprek met enkel audio. Dat ging gepaard met een nieuw design, waarbij er geluidsgolven te zien zijn bij wie spreekt.

Op andere chatapplicaties kan je al langer met meer dan acht personen een videogesprek doen. Zo kan je op Telegram met dertig personen tegelijkertijd in gesprek gaan , terwijl er tot 1000 mensen dat kunnen volgen, zonder dat ze zelf video kunnen delen. Op Signal is de maximale grootte van groep 40 personen voor een videogesprek. Facetime van Apple ondersteunt 32 deelnemers in een videocall.

Ook kondigt de Meta-CEO op z’n Facebook-pagina aan dat je vanaf deze week een link kan delen van een video- of audiogesprek. Zo kan je gemakkelijk mensen uitnodigen. De functie zal te gebruiken zijn na een update van WhatsApp die in de loop van de week wordt uitgerold. Apple maakte het in 2021 mogelijk om via Facetime een link aan te maken om een videogesprek in groep te starten.