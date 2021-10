West-Vlaming eert zijn overleden vrouw met immens fotodoek aan hun huis: “Ik wil dat iedereen ziet wat voor een prachtige vrouw ik had”

Meerder­heid maaltijdbe­zor­gers in Brussel illegaal in ons land

5:29 Een groot deel van de maaltijdbezorgers in Brussel zijn mensen zonder papieren die in erbarmelijke omstandigheden werken. Dat meldt Le Soir naar aanleiding van een rondvraag. Volgens de krant bestaat er een "markt" van valse accounts op platformen zoals Uber Eats of Deliveroo.