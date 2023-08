Wespenexpert na reanimatie door steek Europese hoornaar: hoe gevaarlijk zijn die dieren? En hoe reageren ze wanneer ze boos zijn?

Update Chiroleid­ster (20) levenloos teruggevon­den in gracht in Bonheiden: jonge vrouw was onderweg van of naar Maanrock

Een 20-jarige vrouw uit Bonheiden is zondagochtend om het leven gekomen bij een incident in de Oude Baan. Ze werd met haar fiets omstreeks 8.15 uur in de gracht gevonden, bevestigde lokale politiezone Bodukap. De jonge vrouw was chiroleidster bij Aksent Bonheiden en op weg van of naar Maanrock in Mechelen.