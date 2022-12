Werkneemster geldtransport op de vlucht met één miljoen euro

Kerstfeest­je loopt fataal af: twee kinderen (7 en 11) komen om bij zware woning­brand in Franse gemeente Selles, derde kind (13) kritiek

In de Franse provincie Eure, in het noorden van het land, is een kerstfeestje dramatisch afgelopen. Zo zijn twee kinderen om het leven gekomen bij een zware woningbrand in de gemeente Selles. Een derde kind werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

24 december