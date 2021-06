Werkloze moeder vond geen oppas en nam daarom peuter mee naar sollicitatie inclusief zijn cv

Muziek De ‘foutste’ artiesten van Vlaanderen getuigen: “Als het aan mij had gelegen, was ‘Laat De Zon In Je Hart’ nooit verschenen”

13:00 Wie vanavond de ‘Foute 728' afsluit op nummer 1, daar moeten we nog even op wachten. Wordt het Aqua met ‘Barbie Girl’? Of onze eigen Christoff met ‘Sweet Caroline’? Heel wat Vlaamse artiesten zoals Willy Sommers, Bart Kaëll, Sam Gooris en Sergio kwamen afgelopen week zelfs meermaals voorbij met hun ‘foute’ nummers in deze jaarlijkse top van QMusic. Wij peilden naar de beste anekdotes over hun nummers en hun eigen ‘foutste’ momenten, van de originele titel van ‘Basketsloefkes’ tot de persoon die de TMF-award van Milk Inc. stal.