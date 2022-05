“Werk aan een exit voor Poetin. Zoniet riskeren we 100.000 doden extra”: Prof Criekemans wil dat westerse leiders meer doen dan verontwaardigd zijn

INTERVIEW - Natuurlijk hoopt ieder weldenkend mens dat die gruwelijke Russische agressor snel lik op stuk krijgt. Maar is dat de kortste weg naar vrede? Professor Internationale Politiek David Criekemans (U Antwerpen en KU Leuven) vindt het de hoogste tijd dat de westerse leiders in plaats van verontwaardiging een strategie tonen om tot een oplossing te komen. “Anders riskeren we een oorlog van jaren en dan is de vraag of de ontberingscapaciteit van de Russen niet groter is dan die van ons.”