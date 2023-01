Wereldwijde verkoop van smartphones in recordtempo gedaald

CES 2023 De batterij van je smartphone opladen in 5 minuten? Dat kan dankzij deze Nederland­se accu

Batterijen zijn essentieel in zowel smartphones, laptops als elektrische auto’s. Het enige probleem is dat ze relatief lang moeten opladen, en vooral bij elektrische wagens is dat vervelend. Een Nederlands bedrijf heeft daar iets op gevonden: een batterij die in amper vijf minuten kan opladen. Maar hoe werkt die precies? En kan de gewone consument ze al kopen?

