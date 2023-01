Wereldwijd waren oceanen afgelopen jaar het heetst ooit gemeten

De temperaturen van de oceanen wereldwijd bereikten afgelopen jaar opnieuw recordhoogten. Een internationaal team van wetenschappers concludeert dat de energie- en watercycli op aarde ingrijpend zijn getransformeerd door broeikasgassen uitgestoten door de mens. “Dit veroorzaakt diepgaande veranderingen in het klimaatsysteem”, schrijft het team woensdag in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Advances in Atmospheric Sciences’.

Onderzoeker John Abraham, hoogleraar aan een universiteit in Minnesota, legt in ‘The Guardian’ uit dat de oceaantemperatuur een goede indicator is om klimaatverandering te meten. Zo absorberen oceanen “meer dan 90 procent” van de warmte. Ook wordt de oceaantemperatuur veel minder beïnvloed door natuurlijke schommelingen dan de temperatuur op aarde. De analyse laat volgens de hoogleraar zien in hoeverre onze planeet uit balans is.

Sinds 1958 is er een stijging te zien in de oceaantemperatuur. Na 1990 versnelde dit proces. Het record van 2022 volgt op een recordjaar in 2021. Volgens de onderzoekers is de trend van stijgende oceaantemperaturen zo sterk dat we elk jaar een nieuw record zullen zien.

Met een hetere oceaan is er meer kans op extreme weersomstandigheden. Het zorgt bijvoorbeeld voor meer vocht dat opstijgt, wat weer leidt tot intense regenval en overstromingen. Bovendien kan dit de orkanen verergeren.

La Niña bracht niet genoeg afkoeling

Overigens heerste afgelopen jaar een La Niña, een periode waarin de zeewatertemperatuur in een deel van de Stille Oceaan afkoelt door zeestroming tussen Zuid-Amerika en Australië. Dit heeft gevolgen voor het weer wereldwijd. Door dit effect had dit jaar eigenlijk iets koeler moeten zijn.

Als het broertje El Niño terugkeert, zie je het tegenovergestelde effect en zou de luchttemperatuur mogelijk nog meer opwarmen. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) zei in november te verwachten dat La Niña in elk geval nog tot maart aanhoudt.

Dinsdag kwam de Europese klimaatdienst Copernicus Climate Change Service (C3S) naar buiten met cijfers over de temperaturen aan land. De afgelopen acht jaren waren wereldwijd de warmste jaren ooit en afgelopen zomer was de warmste ooit gemeten in Europa, was de conclusie.