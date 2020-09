Wereldwijd nu meer dan 30 miljoen besmettingen met coronavirus HAA

19 september 2020

23u15

Bron: Belga 0 Over de hele wereld zijn al meer dan 30,6 miljoen mensen met het nieuwe coronavirus besmet geraakt. Dat blijkt uit het dashboard van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit (JHU).

De JHU registreerde 30.600.188 infecties, 953.562 sterfgevallen en 20.833.496 genezingen.

De VS zijn het zwaarst getroffen met 6.749.092 besmettingen en 198.940 overlijdens. Eerder op de dag meldde NBC News dat in de VS de kaap van 200.000 sterfgevallen is overschreden.



Wat besmettingen betreft, staat India op plaats twee (5.308.014), gevolgd door Brazilië (4.495.183). Zowat de helft van alle besmettingen doen zich aldus bij de drie "koplopers" samen voor. Ons land prijkt op de 36ste plaats met 99.649 besmettingen.

Met 135.793 sterfgevallen staat Brazilië tweede op de "ranglijst" van coronaoverlijdens, India derde (85.619). In België bezweken inmiddels 9.937 patiënten aan Covid-19.

