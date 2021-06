Wereldwijd meer dan 2 miljard coronaprikken gezet

17-jarige die beer van muur duwde om haar honden te beschermen: "Doe niet zoals ik”

14:16 Hailey Morinico is wereldberoemd sinds een filmpje met de tiener in de hoofdrol bijna 70 miljoen keer werd bekeken op TikTok. De 17-jarige reageerde instinctief en impulsief toen ze een beer dicht bij haar honden zag opdoemen. Morinico stormde op de beer af en duwde die met haar blote handen van een muurtje. In een reactie zegt ze nu: “Doe niet zoals ik”.