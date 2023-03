Wereldwijd bijna 1,5 miljard kinderen zonder kinderbijslag

Het rapport stelt dat de dekkingsgraden van deze kinder- en gezinsuitkeringen in elke regio tussen 2016 en 2020 gedaald of gestagneerd zijn. Dat betekent dat geen enkel land op koers ligt om het duurzame ontwikkelingsdoel te halen om tegen 2030 een substantiële dekking van sociale bescherming te bereiken. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied bijvoorbeeld daalde de dekking aanzienlijk van ongeveer 51 procent naar 42 procent, terwijl elders, zoals in Centraal- en Zuid-Azië, Sub-Sahara-Afrika en West-Azië en Noord-Afrika, de dekking stagneert en laag blijft, op respectievelijk 21, 11 en 28 procent.

Wereldwijd zijn kinderen twee keer zo vaak als volwassenen extreem arm. Eén miljard kinderen leeft ook in multidimensionale armoede: zij hebben geen toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, voeding, sanitaire voorzieningen of water. Het aantal kinderen dat in multidimensionale armoede leeft, is tijdens de coronapandemie met 15 procent gestegen.

Bovendien toonde de pandemie aan dat sociale zekerheid een kritieke reactie is in tijden van crisis. Bijna elke regering ter wereld paste bestaande programma's snel aan of introduceerde nieuwe sociale zekerheidsprogramma's om kinderen en gezinnen te ondersteunen, maar de meeste zijn er niet in geslaagd om permanente hervormingen te maken tegen toekomstige schokken, besluiten de auteurs.

Om de negatieve trend te keren, dringen de IAO en Unicef er bij beleidsmakers op aan om beslissende stappen te nemen om universele sociale bescherming voor alle kinderen te realiseren. Het gaat dan onder meer om investeringen in kinderbijslagen, "die een bewezen en kosteneffectieve manier bieden om kinderarmoede te bestrijden en ervoor te zorgen dat kinderen zich kunnen ontplooien".