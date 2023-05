Wereldtournee Beyoncé houdt vanavond halt in Brussel: hoe geraak je er het vlotst?

De wereldtournee van popzangeres Beyoncé houdt vanavond halt in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Met zo’n 50.000 gelukkige fans belooft het druk te worden op de Heizelsite. Politiezone Brussel waarschuwt daarom alvast voor verkeershinder en raadt mensen aan om de auto thuis te laten. Ook ticketingplatform Live Nation roept op om op een duurzame manier te reizen via het openbaar vervoer of alternatieve vervoersmiddelen.

Met de trein

Om files te vermijden in en rond Brussel, kunnen concertgangers genieten van de speciale nachttreinen die NMBS voorziet na afloop van het optreden. De nachttreintickets worden uitsluitend online verkocht en kosten slechts 11 euro, voor dat geld kan je op- en af naar Brussel-Zuid reizen in 2de klas. Daarnaast, is het met de barcode op de treintickets mogelijk om 24 uur lang de auto achter te laten op een NMBS-parking (waar de nachttrein stopt). Het aantal tickets voor de nachttreinen zijn beperkt dus wees er snel bij. NMBS biedt deze speciale nachttreinen aan:

Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Aalter - Oostkamp - Brugge - Oostende Brussel-Zuid - Aalst - Wetteren - Merelbeke - Deinze - Waregem - Harelbeke - Kortrijk - Izegem - Roeselare Brussel-Zuid - Mechelen - Kontich-Lint - Mortsel-Oude-God - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal

Bus, tram of metro

Het bus-, tram- en metro-aanbod wordt vanavond ook uitgebreid, zowel voor als na het concert. Haal zoveel mogelijk voordeel uit je concertticket en reis met je ‘Event Pass’ de dag voor het concert gedurende 24 u gratis via het MIVB-netwerk. Elk concertticket houdt een ‘Event Pass’ in, daarmee reis je gratis met de tram, bus of metro van en naar het Koning Boudewijnstadion. De code van die Pass kan je vinden op je account op Ticketmaster.be. Je kan ze vanaf drie dagen voor het concert afhalen aan een MIVB-station of bij belangrijke bus- en tramhaltes. Plan voor de zekerheid je reis op voorhand via de routeplanners van NMBS en MIVB.

Als je met de trein komt, stap je best uit in Brussel-Zuid om vervolgens via metrolijn 6 richting Koning Boudewijn te gaan. Deze halte wordt uit veiligheidsredenen na het concert echter gesloten, stap daarom na het concert op aan haltes Houba-Brugmann of Heizel.

Afhankelijk van je gereserveerde plaats, kan je best nog even op voorhand opzoeken waar je het beste afstapt. Wie een ticket heeft voor middenplein of tribune 2 stapt het best uit aan halte Houba-Brugmann. De fans in tribune 3 of 4 kunnen dan weer beter gebruikmaken van halte Heizel.

MIVB zal extra concertbussen inlassen voor een heen- en terugrit naar 49 Belgische steden, deze tickets zijn helaas wel al allemaal uitverkocht. Wie hiervoor geen ticket kon bemachtigen, kan nog altijd rekenen op de extra bussen en trams van De Lijn en MIVB. Haltes Heizel (tram 7), Stadion (tram 9 en 19), Koning Boudewijn (bussen 241, 242, 243, 250, 251 en 260 van De Lijn), Brussel Expo (bus 820 van De Lijn), Esplanade (tram 3) en Brussel Panorama (bus 83 van MIVB) bevinden zich op wandelafstand van het stadion.

Fiets

De sportievelingen kunnen ook met de fiets afzakken naar het concert vanavond. Er zijn twee gratis, bewaakte fietsparkings dichtbij de ingang van het Koning Boudewijnstadion. Eentje ter hoogte van metrostation Heizel, Keizerin Charlottelaan en de ander aan Victor Boinstadion, Houba de Strooperlaan. De fietsparkings worden ook voorzien van lockers. Wie niet in Brussel woont, kan gebruikmaken van de deelfietsen van Villo (dagpas kost 1 euro), die kan je parkeren in een van de vier Villostations rond het stadion. Daarnaast kan je ook gebruikmaken van de ‘Park & Bike’, dan neem je de fiets mee in de auto, parkeer je net buiten Brussel en fiets je vervolgens naar het concert. Je kan hiervoor de auto gratis achterlaten op twee parkings, op maximum 5 kilometer fietsen. Nog niet overtuigd? De eerste 2000 fietsers worden beloond met een geschenkje van de Renaissance World Tour!

Auto

De politie raadt het ten strengste af, maar als je toch met de auto komt dan zijn er enkele belangrijke zaken om te weten. Op de Heizelsite geldt er een strikt parkeerverbod, de verkeerspolitie houdt dit ook nauwlettend in de gaten. Via Brussels Expo zijn er parkeerplaatsen beschikbaar in voorverkoop. Dan kan je parkeren op parking C en Trade Mart. Enkel wie hiervoor een ticket heeft, krijgt toegang tot deze parkings. Zo een parkingticket kost 15 of 25 euro.

Buiten de officiële parkings zijn er geen plaatsen beschikbaar. Door de grote drukte die Queen B veroorzaakt vanavond, verwacht de politie verkeershinder, je kan dus rekenen op vertragingen. Er zullen ook verschillende straten afgesloten worden.

Hotel

Te uitgeput na een avondje dansen en meebrullen? Dan kan je nog altijd ervoor kiezen om te blijven logeren in een hotel in onze Belgische hoofdstad.

