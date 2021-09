"Wereldrecord" en "Europese top drie": hoe ver staan we nu écht met vaccineren in vergelijking met andere landen?

Ze vlogen ons om de oren de afgelopen dagen: grote termen om de vaccinatiegraad in België en Vlaanderen aan te duiden in het debat rond het eventueel afschaffen van de mondmaskers en de vaccinatieplicht. Premier Alexander De Croo zei afgelopen weekend in een interview met Le Soir dat België in de “Europese top drie” zit en N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak eerder al van “een wereldrecord in vaccinatiegraad in Vlaanderen” . Maar waar staan we nu echt?

Eerst en vooral: zowel België als Vlaanderen doen het erg goed als het op vaccineren aankomt, dat staat buiten kijf. Volgens de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano kreeg al 73,79 procent van de bevolking in ons land minstens een eerste prik en is 71,79 procent volledig gevaccineerd. In Vlaanderen zijn de cijfers nog beter: daar gaat het om respectievelijk 79,79 procent en 77,88 procent.

Als we dat vergelijken met andere landen in Europa zijn onze resultaten mooi, maar niet de absolute top. Vlaanderen voert het klassement niet aan en België staat zelfs niet in de top vijf. Dat blijkt uit de recentste cijfers van Our World in Data, die onder meer door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden gebruikt.

Onbetwiste leider

Onbetwiste leider in de vaccinatierace is Portugal. Daar heeft 86,85 procent al minstens een eerste spuitje gekregen en is 81,10 procent volledig gevaccineerd. Uit een opiniepeiling van de Eurobarometer in opdracht van de Europese Commissie bleek vorige week nog dat de Portugezen de Europeanen zijn die het meest achter de vaccinatie staan. 87 procent vindt dat de voordelen niet opwegen tegen de risico’s en maar liefst 86 procent vindt zelfs dat je laten vaccineren een ‘burgerplicht’ is.

Op de tweede plaats komt IJsland, waar 81,68 procent van de bevolking al minstens een eerste prik kreeg en 77,48 procent volledig gevaccineerd is. De derde plaats is voor Malta, met 81,05 procent van de bevolking die al zeker een eerste vaccinatie kreeg en 80,91 procent die volledig gevaccineerd is.

België komt in het vaccinatieklassement (minstens een eerste spuitje) op de negende plaats en moet ook Spanje, Denemarken, Ierland, Finland en Frankrijk laten voorgaan. Als Vlaanderen als aparte regio opgenomen zou zijn in de lijst, zou het iets hoger uitkomen: op de vierde plaats.

Volledig gevaccineerden

Als we alleen naar het percentage volledig gevaccineerden kijken, ziet de stand er vergelijkbaar uit. De top drie bestaat uit dezelfde landen. Portugal blijft het klassement aanvoeren, maar Malta springt over IJsland naar de tweede plaats. Ook de nummers vier en vijf zijn dezelfde: Spanje en Denemarken.

België staat in deze lijst op de zesde plaats. Vlaanderen zou in dit geval net de top drie halen, na Portugal en Malta.

