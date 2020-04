Exclusief voor abonnees Wereldprimeur in ons land: ingevroren veulenembryo's: "Eicel en zaadcel van toppaarden, daar komt olympisch goud van” Sven Spoormakers

22 april 2020

06u00 30 In-vitrofertilisatie voor toppaarden, met diepgevroren embryo's, gemaakt uit genen van olympische kampioenen, die naar alle uithoeken van de wereld gestuurd kunnen: nee, dit is geen sciencefiction. Sterker nog, het gebeurt in België - het walhalla van de paardenfokkerij. "Maar het mag geen eicellenfabriekje worden."

"Ja, het is baanbrekend wat we doen: het is the next level van de paardenfokkerij." Pieter Devos (34), de beste Belgische jumpingruiter op de wereldranglijst en tegelijk paardenfokker en commercieel directeur van een fruitbedrijf, zegt het met enige schroom. Hij zit aan zijn bureau, met uitzicht over de Hagelandse heuvels en kilometers en kilometers rijen appelbomen. Op het computerscherm kijkt zijn compagnon Klaas De Coster (37) mee. Hij is in het ziekenhuis van Dendermonde, waar zijn zoon Felix 's ochtends is geboren. Maar als het over hun diepgevroren paardenembryo's gaat, wil hij dat prille gezinsgeluk wel even laten bijslapen na een veel te korte nacht. Ze hebben sinds deze week een - en dat klinkt een beetje denigrerend - webshop voor toppaarden in spe: bij MaresOfMacha.com kan iedere geïnteresseerde fokker een embryo van twee toppaarden diepgevroren kopen en laten opsturen, om het daarna in een draagmerrie te laten inplanten.

Tienduizenden euro's

Want in de paardenbusiness gaat het om één ding: de best mogelijke genen combineren. "Normaal zou je met een merrie naar een hengstenboer gaan en haar daar laten bevruchten. Daarna kwam er de embryo-transplantatie, waarbij een merrie bevrucht werd via inseminatie en het embryo vervolgens 'gespoeld' werd en ingebracht in een draagmerrie. Wij gaan daar nu een stap verder in, door een eicel van een topmerrie te laten bevruchten door een spermacel van een tophengst, en dat embryo diepgevroren te bewaren tot iemand het koopt, om vervolgens het veulen te laten groeien in een draagmerrie", zegt Devos.

"Echte toppaarden zijn schaars, en de vraag is enorm groot", zegt De Coster, die drie jaar geleden het project opstartte. "Maar een fokker die een topmerrie heeft, houdt haar liever voor zichzelf. Af en toe wordt er dan wel een veulen van verkocht, en de prijzen lopen dan gemakkelijk in de tienduizenden euro's. Wij benaderen dat nu helemaal anders: met zo'n diepgevroren embryo kan iedere fokker met genen van toppaarden zelf een foklijn opstarten of een paard opkweken dat het tot olympisch kampioen kan schoppen. Onze missie is duidelijk: fokken met kwaliteitsgarantie."

Eigenlijk een koopje

Mares of Macha heeft nu 14 merries waarmee gefokt kan worden. Zij hebben allemaal ofwel zelf titels in de grootste jumpingwedstrijden gewonnen, ofwel hebben ze veulens op de wereld gezet die uitzonderlijke sportprestaties hebben geleverd. "Onze merries zijn onder meer oudere topsportpaarden, die met pensioen zijn - meestal vanaf 17, 18 jaar. Maar ze blijven nog tot hun 20, 22 jaar vruchtbaar. Ze leven in een grote weide, in een kudde. We waken erg over hun welzijn: we prikken maar één keer om de paar maanden eicellen en de rest van de tijd laten we hen gerust. Het mag ook geen eicelfabriekje worden."

De eicellen worden dan bevrucht door een spermacel van een gerenommeerde hengst - zelfs als die, zoals de illustere Chacco Blue, overleden zijn maar nog ergens ingevroren zaad hebben. "De bevruchting zelf gebeurt onder de microscoop van de Italiaanse Cesare Galli, een fertiliteitsspecialist die vorig jaar nog de eicellen van de laatste twee vrouwelijke witte neushoorns bevruchtte met het sperma van hun intussen overleden mannelijke soortgenoot", zegt Klaas De Coster.

Eens bevrucht gaan de embryo's de stikstofcontainer in en kunnen ze bij hoge vriestemperaturen jarenlang bewaard blijven en over de hele wereld eenvoudig verstuurd worden. Mares of Macha verkocht intussen al embryo's tot in de VS en Brazilië. Schrik niet als u de prijzen ziet. De goedkoopste embryo's kosten 7.750 euro, de duurste 25.000 euro. Maar, zo zegt Pieter Devos, dat is eigenlijk een koopje. "Zelfs in de goedkoopste categorie zijn veulens van dezelfde merrie al voor 40.000 en 100.000 euro verkocht. Dat is net ons opzet: we willen toppaarden voor iedere fokker mogelijk maken. Daar wordt de sport beter van, want er zullen op termijn meer paarden van topkwaliteit beschikbaar zijn. Vergelijk het misschien zo: als je een eicel van de moeder van Ronaldo zou laten bevruchten door een spermacel van Messi, dáár zou nogal een voetballer uitkomen."

