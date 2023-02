Welke vraag heeft u voor Vlaams minister Zuhal Demir?

Zes mannen veroor­deeld door Hof van beroep Brussel voor groepsver­krach­ting die ze deelden op Snapchat

Het hof van beroep van Brussel heeft vrijdag zes mannen veroordeeld tot celstraffen van 6 tot 8 jaar voor de verkrachting van een jonge vrouw, het filmen van de verkrachting en het verspreiden van de beelden via Snapchat. De feiten speelden zich in de nacht van 31 oktober 2020 af in een appartement in Vorst dat de daders online gehuurd hadden.

13:02