Welke naam kiezen Harry en Meghan voor hun dochter? Gokbedrijf Ladbrokes maakt huidige favoriet bekend

Brand op container­schip voor Sri Lankaanse kust na 13 dagen geblust, stranden bezaaid met microplas­tics

16:20 De grote brand aan boord van een vrachtschip voor de kust van Sri Lanka is dinsdag geblust dankzij een internationale operatie. Dat meldt de marine van het land. De ‘MV X-Press Pearl’ stond liefst 13 dagen lang in brand en verloor een groot deel van zijn lading. De autoriteiten maken zich zorgen over de milieuschade.