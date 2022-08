Welke invloed hebben al die artikels over de inflatie? “We passen ons gedrag aan op basis van wat we lezen”

Dollar voor het eerst in bijna 20 jaar evenveel waard als euro: hoe zal je dat voelen in je portefeuil­le?

Vanmiddag bereikte de koers van de dollar een nieuwe mijlpaal: een dollar is nu evenveel waard als een euro. We noemen dat ‘pariteit’ en het is al bijna 20 jaar geleden dat deze drempel werd gehaald. Wat moeten we daar nu van denken? Hoe komt het dat de dollar zo sterk is? Heeft dat gevolgen voor onze portemonnee? We vragen het aan onze geldexpert Pascal Paepen. Die klinkt niet erg positief: “Jawel, dit raakt ons financieel. En de toestand kan helaas nog wat verslechteren vooraleer het weer beter wordt.”

12 juli