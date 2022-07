Weerman Frank Dubbocage: “Bosbranden nemen toe, daar kan je niet omheen”

Showbizz Peter Koelewijn (81) is hard voor jonge artiesten: “10.000 euro voor een optreden van 30 minuten? Onvoorstel­baar!”

Zijn 81 jaren houden Peter Koelewijn niet tegen om opnieuw op te treden met zijn Rockets. Op 11 juli stonden ze in Melle en op 31 juli sluiten ze Suikerrock in Tienen mee af. Nee, de zanger van ‘Angeline, de blonde sexmachine’ en ‘Kom van dat dak af’ is nog niet van plan om rustig van zijn pensioen te genieten. Al toont hij zich in verschillende interviews wel kritisch over de jonge garde in muziekland. Verder vertelt hij ook open over het verlies van z’n eerste vrouw en z'n nieuwe liefde Els. “Ik ben niet altijd de brave huisvader geweest.”

