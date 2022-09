Weerman David Dehenauw: “Mijn relatie is zeven jaar geleden afgesprongen omdat ik verliefd was geworden op iemand anders en dat voelde alsof ik ontrouw was”

TV Deze week in ‘Familie’: miserie voor Hanne en wat overkwam Niko?

De VTM-soap ‘Familie’ is er bij het begin van de tv-herfst helemaal ingevlogen. Met andere woorden: het was een week vol spanning, drama, feelgood en taboes. En de fans krijgen de volgende dagen een ferm vervolg, want Mieke (Caroline Maes) dwingt Niko (Jo Hens) om met haar te praten over zijn ervaring.

17:35