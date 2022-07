WEERBERICHT. Vrijdagavond kans op lokale onweersbuien

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft daarom het nummer 1722 geactiveerd voor risico op storm en wateroverlast. De gemakkelijkste manier om een niet-dringende brandweerinterventie te vragen, is via het digitale loket 1722.be. Bellen naar 1722 kan ook. Het noodnummer 112 is enkel bedoeld voor mogelijk levensbedreigende situaties.

Vrijdagavond en in het eerste deel van de nacht is het wisselvallig met lokale (onweers)buien vanuit Frankrijk. Later vannacht wordt het droog met opklaringen en minima van 12 tot 15 graden.

Zaterdag krijgen we in vele streken eerst brede opklaringen, lokaal echter ook nevel, wat mist of laaghangende bewolking. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken en wordt het wisselend bewolkt. Een lokale bui is niet uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima schommelen van 22 graden aan zee en in de Hoge Ardennen tot 25 of 26 graden in het centrum van het land.

Zondag krijgen we veel zon en stijgen de temperaturen tussen 25 graden in de Hoge Venen en 29 graden in het westen van het land. In de voormiddag is er tijdelijk wat meer bewolking in het noordwesten van het land. Een enkele druppel regen is daarbij niet uitgesloten.

Maandag trekt een een verzwakt koufront door het land vanaf de kust. In de voormiddag is het bewolkt in het westen met perioden van lichte regen, in het oosten is het zonnig. In de namiddag wordt het in het centrum en oosten wisselend bewolkt met buien. In het westen komt er dan meer zon. De maxima schommelen van 23 graden aan zee tot 29 of 30 graden in Belgisch Lotharingen. Vooral in het westen kunnen de rukwinden oplopen tot 50 of 60 km/u, aan zee tot 60 of 70 km/u.

Dinsdag wordt het wisselend bewolkt. Er is kans op enkele buitjes, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Aan zee is er vooral in ochtend een bui mogelijk, in het binnenland in de loop van de namiddag. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.

