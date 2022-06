WEERBERICHT. Code geel blijft nog groot deel van de dag van kracht: "Omdat het niet hard waait, kan een bui langer ter plaatse blijven hangen”

Zondag wordt het zwaarbewolkt. Verspreid over het land vallen er tal van regen- en onweersbuien, die plaatselijk hevig kunnen zijn met veel neerslag op korte tijd. In de loop van de namiddag wordt het droger vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 18 en 22 graden. Dat meldt het KMI. Tot zondagavond geldt code geel voor hevige regen- en onweersbuien.

Weerman David Dehenauw waarschuwt voor veel neerslag op korte tijd, waardoor op bepaalde plaatsen wateroverlast zou kunnen ontstaan. “Doordat het niet echt hard waait, is het ook mogelijk dat zo’n bui langere tijd ter plaatse blijft hangen", klinkt het.

Het KMI kondigde dan ook code geel af over het hele land. Daarnaast wordt het nummer 1722, voor niet-dringende interventies door de brandweer, geactiveerd. De gemakkelijkste manier om een brandweerinterventie te vragen is via het digitale loket 1722.be. Bellen naar 1722 kan ook. Het noodnummer 112 is enkel bedoeld voor mogelijk levensbedreigende situaties.

Waar en wanneer het onweer het hevigst zal toeslaan, valt niet te voorspellen, al raadt Dehenauw mensen wel aan om de KMI-app te installeren. “In de app kan je je woonplaats aanduiden, waarna je een melding krijgt wanneer we zien dat hevige onweersbuien worden verwacht in jouw gemeente", legt de KMI-weerman uit.

In de loop van de namiddag zal het eerst in het zuidwesten en nadien in het westen droger worden, voorspelt Dehenauw. Tegen de avond wordt het overal rustiger, al blijft er vooral in het centrum en het oosten hier en daar nog kans op regen en onweer. Het kwik zakt naar temperaturen tussen 10 en 13 graden.

Tot dit tijdstip geldt code geel in uw provincie • West-Vlaanderen: van zaterdag 23 uur tot zondag 15 uur • Oost-Vlaanderen: van zondag 2 uur tot 16 uur • Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel: van zondag 7 uur tot 21 uur • Limburg: van zondag 8 uur tot 21 uur Volledig scherm © KMI Wat betekent ‘code geel’? Bij code geel waarschuwt het KMI om ‘waakzaam’ te zijn. Een code geel kan maximaal 48 uur worden afgekondigd voor het bewuste weerfenomeen en wanneer er minstens 65 procent zekerheid is dat aan de criteria voldaan wordt. In dit geval wordt er gewaarschuwd voor onweer met veel neerslag op korte tijd: tot 30 liter neerslag per vierkante meter in 1 uur tijd.

Het onweer is het gevolg van een reeks hevige regen- en onweersbuien die vanuit Frankrijk over ons land trekken. In 50 departementen geldt nog tot zondagochtend code oranje voor onweer. Het noodweer kostte er zaterdag het leven van een vrouw die vast kwam te zitten in haar auto die werd meegesleurd door het water. “Bij ons zal het onweer minder hevig zijn, aangezien de temperatuur hier iets lager is en er geen sprake is van hevige stormwinden. Ook hagelbuien hoeven we niet te vrezen", stelt Dehenauw gerust.

Maandag is het koeler en is er opnieuw kans op buien, die ook gepaard kunnen gaan met een donderslag. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden.

Dinsdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, met vooral intense buien ten zuiden van Samber en Maas. Het kwik klimt naar temperaturen tussen 16 en 21 graden.

Woensdag opnieuw regen bij temperaturen tot 20 graden.