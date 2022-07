Weekblad ‘HUMO’: Karl Vannieuwkerke stelde veto tegen kritische reportage over opbrengst veiling ‘Vive Le Vélo’-tafel

De start van de Ronde van Frankrijk betekent ook de start van ‘Vive Le Vélo’ op één. In dat programma praten Vannieuwkerke en gasten op een luchtige wijze na over de etappe van de dag.

Naar aanleiding van het nieuwe seizoen publiceerde ‘HUMO’ een kritisch artikel over het programma, de merchandise ervan en presentator Vannieuwkerke.

Zo schrijft het weekblad over een reportage van duidingsprogramma ‘Koppen’, de voorloper van ‘Pano’. In 2013 werd de tafel waarrond gasten zaten geveild voor in totaal 100.000 euro. Die opbrengst moest naar Unicef gaan. Twee jaar later ontdekte reporter Filip Huygens echter dat er helemaal geen fietsen naar zieke kinderen in Burundi waren gestuurd, zoals beloofd.

Tegen dat verslag stelde Vannieuwkerke echter een veto, waarna het niet werd uitgezonden bij de publieke omroep, schrijft ‘HUMO’. De reportage was uiteindelijk in afgeslankte vorm te zien op Acht TV, dat onderdeel was van Medialaan, de voorloper van HLN-moederbedrijf DPG Media.

Merchandise ‘Vive Le Vélo’

Er worden ook vraagtekens gezet bij de merchandise van ‘Vive Le Vélo’. Die wordt namelijk gemaakt door een bedrijf dat volledig in handen is van Caroline ­Vereenooghe, de vriendin van Vannieuwkerke. Dat schrijven ‘HUMO’ en ‘De Standaard’. Ook de publieke omroep verdient geld aan de verkoop van kleding. ‘De Standaard’ schrijft dat volgens VRT-woordvoerder Bob Vermeir Vannieuwkerke zelf geen inkomsten haalt uit de merchandise.

Volgens Vermeir druist dat niet in tegen de deontologische code voor journalisten. “Karl is geen journalist, maar de presentator van een entertainend sportprogramma. Er is op deontologisch vlak dan ook geen enkel probleem”, aldus de zegsman bij ‘HUMO’.

