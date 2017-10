We zijn minst tevreden over grote banken, maar toch verhuizen we amper Test-Aankoop gaat tevredenheid klanten na sam

Bron: Belga 7 thinkstock De vier grote banken in ons land - Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC - scoren het slechtst in een enquête waarbij Test-Aankoop 8.914 personen bevroeg over de verschillende diensten die hun bank aanbiedt. Meer dan de helft van de ondervraagden is klant bij een van deze vier banken. De resultaten van de enquête staan te lezen in het blad Budget & Recht.

Globaal gezien is men tevreden over de dienstverlening van zijn bank, want de gemiddelde tevredenheidsscore bedraagt 7,1 op 10. Met een score van 8,4 op 10 scoort Argenta het best, gevolgd door Keytrade Bank (8,3), Deutsche Bank (7,5) en CBC (7,3). De grote vier bengelen onderaan. BNP Paribas Fortis haalt een score van 6,3, ING België 6,6, Belfius 6,7 en KBC 6,9.



De ondervraagden zijn globaal genomen het minst tevreden over de moeite die het kost om een antwoord te krijgen op bepaalde vragen. De consumentenorganisatie vermoedt dat dit een gevolg is van het afnemende bezoek aan het loket waar men meteen een antwoord krijgt op vragen. Slechts 10 procent van de ondervraagden loopt nog wekelijks langs bij zijn bank. Bijna de helft doet nog maar 1 à 2 keer per jaar.



Dat men ondanks de slechtere score toch klant blijft bij een van de vier grote banken schrijft Test-Aankoop toe aan het feit dat een grote bank meer vertrouwen inboezemt. "Onterecht vinden wij. Als je niet tevreden ben, heb je er alle belang bij om na te gaan of je niet beter elders klant wordt. Wil je veranderen, kijk dan zeker of je nieuwe bank een gratis zichtrekening aanbiedt. 33 procent van de ondervraagden heeft er een", aldus Test-Aankoop.

