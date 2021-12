“We zien begin van licht dalende trend”, zegt Van Gucht, “maar we hebben nog heel lange weg te gaan”

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier.

In de ziekenhuiscijfers ziet de viroloog een lichte verbetering, met gemiddeld 300 ziekenhuisopnames per dag. “Dat is een lichte daling met 5 procent tegenover de week ervoor. Vandaag liggen er met 816 mensen op de intensive care ook iets minder mensen op intensieve”, zegt Van Gucht daarover.

Zijn we nu echt over de piek van de vierde coronagolf? Volgens de viroloog is er “voor het eerst sinds lang het begin van een lichte daling”. “Dat is positief, maar we hebben nog een hele weg naar beneden te gaan”, vervolgt de viroloog.

Omikron gooit wel roet in het eten. “We zitten ook met de relatieve onzekerheid van onder meer de omikronvariant. Een plateau blijft nog mogelijk.” Die variant zou al langer in ons land zijn dan eerst gedacht. Zo is er een positief staal van twee weken gevonden bij een leerling van Sint-Franciscus in Melle.

Nog wachten op effect van de nieuwste maatregelen

“Het is al goed dat we nu het effect beginnen te zien van eerder getroffen maatregelen. Dat gaat dan om de terugkeer van de mondmaskers, het telewerk, het aangepaste gedrag van de mensen in het algemeen”, zei Van Gucht.

Vandaag ging een pakket maatregelen in om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Die werden vrijdag beslist op het Overlegcomité en hebben betrekking op het onderwijs en publieke evenementen in binnenruimtes, zoals culturele voorstellingen.

“Van de laatste reeks maatregelen kan je nog geen effect verwachten”, zegt de viroloog van Sciensano daarover. “Hopelijk zorgen die er alleszins voor dat we nog sneller naar beneden kunnen zodat de zorg snel wat meer ademruimte krijgt.”

Volledig scherm Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) © BELGA