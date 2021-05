We verkiezen op de Veiligheidsraad niet de ‘minister van Vrijheid’

Seriemoor­de­naar Michel Fourniret (79) overleden

17:46 Seriemoordenaar Michel Fourniret (79) is zaterdag met spoed vanuit de gevangenis in Fresnes, net onder Parijs, naar een ziekenhuis in de Franse hoofdstad gebracht, meldt VTM NIEUWS. Hij kampte met ademhalingsproblemen. Fourniret, die in coma werd gebracht, is vandaag overleden.