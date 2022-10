“We keren met meer vragen terug”: familie van Jessy (24) en Wibe (25) in Rome weten nog steeds niet hoe hun dierbaren omkwamen

Jarenlang heeft de relatie aan rijpheid gewonnen, nu tonen Freya Van den Bossche en vriendin Eva zich publiek

Twee vrouwen hand in hand op een rode loper, en toch was er enige beroering. Niét wegens de teder verstrengelde vingers, wel wegens wiens hand het was: Freya Van den Bossche. Of hoe de liefde jarenlang geruisloos kan blijven.

12 oktober