We hopen op titel, maar geloven er niet in: 7 weetjes in de aanloop naar EK 2021

10:21 “In die 5-0 tegen Frankrijk werden we een beetje belachelijk gemaakt.” Georges Grün (59) over het ontgoochelende EK 1984 - in de groepsfase er uiteindelijk genadeloos uit gebonjourd door de Deense ‘Belgen’ - en een Duivelse defensie zonder Vincent Kompany op het komende EK. “Zijn pensioen zorgt voor een leegte achterin.”