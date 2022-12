Waterzuiveraar Ekopak gaat waterverspilling tegen: ‘Klimaatverandering is real’

Duurzaam ondernemen is niet langer een keuze maar een absolute must. Van die duurzame aanpak zijn ze bij de beursgenoteerde waterzuiveraar Ekopak al langer overtuigd. CEO Pieter Loose over waterverspilling, het prestigieuze waterproject in Antwerpen waarmee vanaf 2025 elk jaar 20 miljard liter water zal worden bespaard en waarom hij niet houdt van het woord ‘duurzaam’. “Het klinkt ‘duur’, terwijl het dat niet hoeft te zijn.”

“Water is een schaars en kostbaar goed,” steekt Loose van wal. “Zowel particulieren als bedrijven moeten er zorgvuldig mee omgaan. Want water is de drijvende kracht achter de natuur en ons dagelijkse leven. De beschikbaarheid van water speelt een cruciale rol in de toekomst van onze planeet. Waterreserves raken uitgeput en toch wordt er nog steeds water verspild.” Gelukkig zien steeds meer bedrijven in dat ze rationeel met water moeten omgaan. Ze leggen zichzelf concrete doelstellingen op voor energie, CO2 én watergebruik. “Ekopak helpt die bedrijven om de waterschaarste op te lossen, door in te zetten op innovatieve technologie voor waterrecyclage.

Reduceren, hergebruiken en herwaarderen

Fabrieken gebruiken miljarden liters drinkwater per uur: als koelwater, ketelwater, proceswater … Na gebruik wordt dat water geloosd in beken en rivieren. Maar water is te cruciaal om op die manier te verspillen. Bedrijven worden gedwongen een duurzame oplossing te vinden. Ze lopen het risico om op kritieke momenten zonder water te zitten. “Bij Ekopak helpen we bedrijven op een duurzame manier,” legt Loose uit. Al vindt hij ‘duurzaam’ een verkeerd gekozen woord. “Het klinkt ‘duur’, terwijl het dat niet hoeft te zijn. We moeten gewoon beter nadenken: hoe kunnen we verstandiger omgaan met water en andere grondstoffen? Ekopak ontzorgt bedrijven door zuiver water te leveren op een ecologische én economische manier.” Ekopak hanteert een drieledige aanpak. “We stellen bedrijven in staat om waterverbruik te reduceren, afvalwater te zuiveren en te recycleren tot ultrapuur water. Dat proces noemen we ‘Reduce. Reuse. Revalue.’”

Geleerd van de Romeinen

“De geschiedenis leert ons dat de mensheid telkens een welvaartssprong maakte wanneer we beter over water gingen nadenken. Het aquaduct van de Romeinen is een goed voorbeeld: zo konden ze water afleiden en steden doen groeien, waardoor de volksgezondheid erop vooruitging. Een ander voorbeeld zijn boten: door die in te zetten om handel te drijven, groeiden steden aan de rivieren. Helaas zijn we in de huidige industrie decennialang blijven stilstaan op vlak van water. Het wordt nog steeds, zoals 100 jaar geleden, opgepompt uit de grond en behandeld om te kunnen gebruiken in fabrieken – en vervolgens te lozen. Het is hoog tijd om een stap vooruit te zetten en ons leven verder uit te bouwen.”

Nu al een grote impact

Hoe Ekopak het concreet aanpakt? “Wij bieden twee soorten oplossingen. Bij bedrijven die veel water nodig hebben en veel afvalwater lozen, bouwen we ter plaatse een installatie om water te recycleren”, legt Loose uit. “Anderzijds zijn er ook bedrijven die veel water nodig hebben maar weinig afvalwater produceren. Het water verdampt dan bijvoorbeeld tijdens het fabrieksproces. In dat geval leveren wij gerecycleerd afvalwater dat zij kunnen gebruiken voor hun toepassingen.”

Met haar oplossingen biedt Ekopak een duurzame watertoegang voor elk bedrijf.

Intussen is Ekopak een beursgenoteerde onderneming met klanten in 16 landen, in sectoren als chemie, farma, voeding, textiel … En de vraag blijft groeien. “We zijn de voorbije jaren enorm gegroeid en hebben al een grote impact kunnen verwezenlijken. En dat is maar goed ook, want in ons land gaat een derde van het drinkwater naar industrie. Hoe meer we daarvan kunnen recycleren, hoe meer er overblijft voor de bevolking, natuur en gezondheid.”

20 miljard liter water besparen in Antwerpen

In Antwerpen lanceerde Ekopak samen met water-link, Aquafin en PMV een groots project genaamd ‘Waterkracht’: in plaats van het afvalwater van de Antwerpenaren weg te laten lopen, zal het, aan de hand van een nieuwe waterfabriek, worden gerecycleerd en in de havenbedrijven als koelwater opnieuw worden gebruikt. “Vanaf 2025 zullen we op die manier jaarlijks 20 miljard liter water besparen in Antwerpen.” Ook op andere plaatsen in ons land zullen gelijkaardige projecten opgezet worden. “Het is ons doel om tegen 2030 zo’n 50 miljard liter per jaar te recycleren,” aldus Loose.

Een groeiverhaal

“Voor heel wat klanten bouwen we onze eigen installaties op de site en sluiten we langetermijncontracten af om water-as-a-service te verkopen. Dat is uiteraard kapitaalintensief, er zijn gigantische financieringen voor nodig. We rekenen daarvoor op de groene leningen van BNP Paribas Fortis”, licht Loose toe. “We werken bij Ekopak met een nieuw, innovatief concept. Maar de bank heeft ons vanaf het begin gesteund in ons groeiverhaal. Van kleine kmo tot beursgenoteerde speler: BNP Paribas Fortis was bij elke stap betrokken.”

‘Andernemers’ als Ekopak zetten mee de schouders onder een digitale en duurzame economie, om zo andere ondernemers te inspireren met hun grensverleggende aanpak. BNP Paribas Fortis staat als financiële partner aan hun zijde om hun uitdagingen het hoofd te bieden en hun business futureproof te maken. Want samen bouwen aan het ondernemerschap van morgen, ook dat is Positive Banking.

Elke dag opnieuw verleggen straffe mannen en vrouwen hun grenzen en zetten ze mee hun schouders onder een duurzame en digitale economie. Bij BNP Paribas Fortis zijn we bijzonder fier dat we aan de zijde staan van deze gepassioneerde en inspirerende ondernemers. Want samen bouwen aan het ondernemerschap van morgen, ook dat is positive banking.