Wat wil u weten over de stijgende levenskosten? Stel hier uw vraag aan Paul D’Hoore

Demir: "Specifiek aanbod voor zedendelin­quen­ten in gevangenis moet risico op herval beperken”

Een specifiek aanbod voor zedendelinquenten in de gevangenis moet het herval tot het minimum beperken. "Als we zedendelinquenten tijdens hun verblijf aan hun lot overlaten, vormen ze na hun detentie een even groot - of zelfs groter - gevaar voor de samenleving dan daarvoor. Door hen reeds in de gevangenis nauwgezet op te volgen, voorkomen we herval maximaal. Daar heeft heel de samenleving baat bij", aldus Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA).

