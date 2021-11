Wat wil u nog weten over de coronacijfers? Stel uw vraag hier aan Steven Van Gucht

Snelheids­dui­vel geflitst met 300 kilometer per uur in Luik en toch geen boete: hoe kan dat?

Een bestuurder die in oktober vorig jaar met 306 km/u werd geflitst op de E313 ter hoogte van de Luikse gemeente Bitsingen (Frans: Bassenge) hoeft geen boete te verwachten. De mobiele flitser die de man kliste, was niet goedgekeurd voor snelheden boven de 300 kilometer per uur. Dat schrijft de Waalse krant SudPresse.

