Wat vraagt u zich nog af over de raketinslag in Polen? Stel hier uw vraag aan Robin Ramaekers

WAT WE NU WETEN. Poolse en Amerikaan­se president voorzich­tig over herkomst raket, Oekraïne dringt opnieuw aan op no-fly zone

Gisteren is er een raket van hoogstwaarschijnlijk Russische makelij neergekomen in een grensdorp in Polen, een NAVO-land. Daarbij zijn twee doden gevallen. Op verzoek van Polen komt de NAVO daarom vandaag in spoedzitting bijeen. Volgens de Amerikaanse president Biden is het op basis van de eerste bevindingen onwaarschijnlijk dat de raket vanuit Rusland werd afgevuurd, ook de Poolse president Duda houdt een slag om de arm. Het Russische ministerie van Defensie ontkent dat er Russische aanvallen zijn uitgevoerd op doelwitten in de buurt van de Oekraïense grens met Polen. Oekraïne dringt intussen opnieuw aan op een no-fly zone met het oog op de dagelijkse Russische luchtaanvallen op het land.

9:59