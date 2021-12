Wat vraagt u zich nog af over de boosterprik en vaccinatie bij kinderen? Stel uw vraag hier aan Steven Van Gucht

Vlaanderen wil 700.000 tot 800.000 boosterprikken per week zetten. Zo moet iedereen die in aanmerking komt voor een derde prik die tegen het einde van januari gekregen hebben. De Hoge Gezondheidsraad is intussen ook bezig met een advies over het coronavaccin voor kinderen. Als er groen licht komt, zal het vaccineren van kinderen tussen 5 en 11 jaar “waarschijnlijk voor begin volgend jaar zijn”.