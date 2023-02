Wat is het verschil tussen een leefloon en een werkloosheidsuitkering? En kan je die uitkering verliezen? Expert legt uit

'Friends'-ster Courteney Cox krijgt ster op Hollywood Walk of Fame

De 58-jarige Amerikaanse actrice Courteney Cox heeft maandag (lokale tijd) in de plenzende regen haar ster op de 'Walk of Fame' in Hollywood onthuld. De actrice, vooral bekend voor haar rol als Monica Geller in de populaire sitcom 'Friends', kreeg de 2.750e ster.