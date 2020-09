Exclusief voor abonnees

Wat doet lockdown met mensen die graag controle houden? “Ik ging weer twijfelen: zou ik tóch niet weer diëten?”

Nadine Van Der Linden

19 september 2020

De hele wereld staat op zijn kop. Wat doet zoiets met mensen die graag controle houden over de dingen? Zo hard zelfs, dat ze in het verleden een eetstoornis ontwikkelden, of dwangmatig veel gingen sporten, of smetvrees hadden...? Voor hen is het een moeilijke tijd, weten therapeuten. Ook Ananda de Jager (26), die lang worstelde met anorexia, kende in de lockdown moeilijke momenten: “Toen de fitness moest sluiten, heb ik een uur zitten huilen.” Maar ze herpakte zich, en hoe.