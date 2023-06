Warm weer en airconditioning wegen op stroomverbruik in ons land

Het stroomverbruik in ons land ligt dezer dagen opvallend hoger dan anders. Dat blijkt uit cijfers van hoogspanningsnetbeheerder Elia. De stijging is vermoedelijk een gevolg van het massale gebruik van airconditioning bij deze warme temperaturen. Gelukkig zorgt het mooie weer ook voor meer productie uit zonnepanelen.

De airconditioning draait overuren dezer dagen. En dat laat zich voelen in het elektriciteitsverbruik in ons land. Waar we tussen 22 mei en 6 juni op een gemiddelde weekdag zo’n 8.600 megawatt (MW) stroom per dag verbruikten in België, lag dat maandag opvallend hoger: op dik 9.150 MW. Ofwel ruim zes procent meer. Dat blijkt uit cijfers van hoogspanningsnetbeheerder Elia.

“We kunnen natuurlijk niet achterhalen hoe dat precies komt”, zegt woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele. “Maar het is logisch te veronderstellen dat het gebruik van airco’s met deze hitte daar voor iets tussen zit.” Met een gemiddelde temperatuur van 23,3 graden (over 24 uur) was het maandag een stuk warmer dan in de laatste week van mei en de eerste week van juni.

Nog uit gegevens van Elia blijkt dat het meerverbruik zich over de hele duur van de dag afspeelt. Tegelijk wijst men erop dat het goede weer voor een grote zonneproductie zorgt. “Overdag zorgt de zon voor meer dan de helft van de productiemix”, stelt Vanwanseele. “Er is meer dan genoeg elektriciteit”, klinkt het nog. Zo was gisterenmiddag nog ruimte voor export (9 procent van de totale productiemix omstreeks 15 uur, red.) naar onze buurlanden en om water op te pompen in de waterkrachtcentrale van Coo (4 procent van de totale mix, red.). “Schommelingen van deze grootteorde worden vrij eenvoudig opgevangen op het net. Welke technologie de vraag voorziet, bepaalt de markt.”