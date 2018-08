Wandeling en spaghettifestijn voor nieuwe jeugdlokalen 21 augustus 2018

Vzw De Jeugd van Lut & Jan organiseert op zaterdag 25 augustus een wandeltocht en spaghettifestijn.

De opbrengst van beide activiteiten gaat naar de bouw van de lokalen voor KSA Sint-Lut Haaltert en KSA Sint-Jan Haaltert. De wandeltochten vertrekken vanaf 8 uur in basisschool De Krekel, in de Kattestraat in Haaltert. Je kan kiezen tussen een buggyvriendelijke familiewandeling van 7 kilometer, een tocht van 11 kilometer en eentje van 18 kilometer. Onderweg zijn er verschillende rustpunten. Volwassenen betalen 3 euro, kinderen 1,5 euro - inclusief verzekering en ijsje. Leden van KSA Sint-Lut en KSA Sint-Jan wandelen gratis mee.





Na afloop kan de honger gestild worden tijdens het spaghettifestijn, van 11.30 uur tot 22 uur. Een spaghetti bolognaise of een vegetarische spaghetti kost 12 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen. Wie een eigen gamel meebrengt, krijgt 1 euro korting.





(CVHN)