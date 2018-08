Wandelaars winnen stappenclash in onze regio 07 augustus 2018

Een groep stappers uit Haaltert is in de prijzen gevallen tijdens de 10.000-stappenclash. Dat is een actie van het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo's die in mei gelanceerd werd om Vlamingen meer aan het bewegen te krijgen. Ook de gemeente Haaltert nam deel, en riep inwoners op om hun dagelijkse stappen te zetten. De gemeente riep de inwoners ook op om zich aan te sluiten bij de groep 'Haaltert' voor de stappenclash. Die groep wist in het werkingsgebied van Logo Dender de elf andere gemeenten achter zich te laten.





(CVHN)