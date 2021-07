Wallonië wil einde maken aan ‘puppyfabrieken’

Woon. Huizen weer 5 % duurder maar prijzen stijgen forser in buurlanden

18:17 De vastgoedprijzen blijven maar stijgen. Tijdens de eerste helft van 2021 werd een huis in Vlaanderen gemiddeld 5,1 % duurder en een appartement 4,6 %. “De markt zit in een uitzonderlijke fase, maar is relatief stabiel, zeker als je die vergelijkt met onze buurlanden”, vertelt Bart van Opstal van notaris.be. Wie het kan, krijgt wel de raad om zijn aankoop nog even uit te stellen.