Wallonië dreigt Belgocontrol uit luchthavens te bannen Belgocontrol biedt ter compensatie ingehuurde luchtverkeersleiders aan Jolien Meremans

25 februari 2018

16u11

Bron: Belga 2 Waals minister van luchthavens Jean-Luc Crucke is op zoek naar alternatieve oplossingen voor de luchtverkeersleiding, dat schreef hij in een brief aan Belgocontrol. Incidenten moeten zo in de toekomst vermeden worden. Ondanks de dreigementen beweert Belgocontrol dat er investeringen gepland zijn om de luchthavens te upgraden.

De Waalse krant De Echo onthulde zaterdag dat de Waalse minister van Luchthavens Jean-Luc Crucke een brief stuurde naar de CEO van Belgocontrol, Johan Decuyper. In die brief vermelde Crucke "geïnteresseerd te zijn in alternatieve oplossingen voor de luchtverkeersleiding van de regionale luchthavens" aan de andere kant van het land. De aanleiding zouden verschillende incidenten zijn die de luchthaven van Charleroi hebben beïnvloed.

Incidenten

De brief verwijst naar de laatste incidenten die plaatsvonden in Charleroi. Een eerste, aan het einde van het jaar, had gevolgen voor de goede werking van de vluchtuitvoering. Een tweede, vrij recent, 16 en 17 februari heeft de organisatie van 11 vluchten naar Charleroi beïnvloed.

"De reputatie van de luchthaven van Charleroi en uw instelling staan op het spel en als Waalse minister die verantwoordelijk is voor luchthavens, kan ik niet accepteren dat een dergelijke situatie opnieuw zal gebeuren," schreef Crucke.

Het kabinet van de minister verzekert dat er geen bedreiging in de lucht zal zijn. "Het is meer dan een denkpiste, we zijn begonnen met het bestuderen van alternatieve oplossingen". In het bijzonder merkt het kabinet op dat er met de evolutie van de technologie, tools bestaan die het mogelijk maken om bijvoorbeeld van op een afstand toestellen te bedienen.

In de Echo benadrukt Belgocontrol de reikwijdte van de incidenten die zijn aangekondigd. "Er waren 2 of 3 beperkingen die van invloed waren op recreatieve luchtvaart en trainingsvluchten omdat we werden geconfronteerd met ziektegevallen die niet tijdig vervangen konden worden in de verkeerstoren" , zei de woordvoerder.

Luchtverkeersleiders inhuren

De krant echoot opmerkingen van waarnemers die de motivatie van Belgocontrol in twijfel trekken. De exploitant weerlegt dit argument en wijst erop dat er investeringen gepland zijn om de ontwikkeling van Waalse luchthavens te ondersteunen. Belgocontrol kondigt ook aan dat het binnenkort een specifieke wervingscampagne zal lanceren om Franse luchtverkeersleiders in te huren die het personeelsbestand in Luik en Charleroi Airport zullen uitbreiden.

De woordvoerder laat nog weten dat de laatste behoort tot "de beste Europese luchthavens in termen van punctualiteit van zijn vliegtuigen".